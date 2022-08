Artistes et santé mentale, vers de moins en moins de tabous ?

Avant ça encore, c’était le rappeur belge Isha qui s’était confié à Vice. À nouveau, c’est une parole rare sur ses questions, mais le format de l’interview s’y prête, il s’appelle Thérapie et place l’artiste face à un psy. Dans cette interview, Isha parle de ce qu’il appelle "son troisième œil", pour lui il s’agit d'"un besoin d’intensité dans les relations" ajoutant que "la solitude a beaucoup de place dans (sa) vie". Il revient également sur l’évènement qui lui a fait prendre conscience de son hypersensibilité et explique un jour "avoir perdu le contrôle", ne plus être capable de parler, "quand je commençais une phrase, j’avais un blanc dans ma tête et je ne savais plus comment la terminer".

Entendre un artiste se confier si honnêtement sur ce genre de moment, c’est effectivement rare. En premier lieu parce que ce qui est inconsciemment attendu des artistes c’est d’être au top tout le temps. Cette façade qui consiste à se montrer, quoiqu’il arrive, sous son meilleur jour suscite nécessairement de la pression. En plus, comme l’a évoqué Nicki Minaj au VMA’s, on s’imagine que les artistes ont une vie de rêve faite d’argent et de voyage, alors c’est parfois difficile de les imaginer se plaindre.