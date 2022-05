Artistes en résidence : quand la culture se conjugue avec le partage et l’apprentissage

En tant que jeune artiste, ce n’est pas toujours simple, mais à la Bellone, Marthe est ce qu’on appelle une artiste en résidence. Pendant deux semaines elle va pouvoir travailler sur son projet dans de bonnes conditions tout en étant rémunérée et surtout bénéficier des conseils de professionnels comme ceux de Caroline Godart au travers de deux journées de coaching.

Marthe Degaille explique :

L’avantage quand on est autrice c’est que c’est nous qui racontons l’histoire, et en tant que personne assignée femme et femme lesbienne, je n’ai pas eu beaucoup l’occasion d’avoir des histoires qui me parlent, qui parlent de moi, et donc pour moi être autrice c’est un grand pouvoir, mais c’est surtout très amusant.