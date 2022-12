Artistes, clips, séries, découvertes... Voici les tops 2022 de la communauté de TARMAC

La 15e édition du cru 2022, la première post-covid, avait déjà réuni des artistes du monde entier et plus de 210.000 festivaliers.

Le film de l'année : Avatar 2

On va être très honnête avec vous, on ne l'a pas encore tous vu dans l'équipe. Et un des premier retours des gens de la team qui sont déjà allés au ciné c'est que ... 3h30 de film sans entracte, c'est long ! Mais la communauté de Tarmac a le sens de la tendance et du coup on a été pas surpris quand on a découvert les résultats du vote. Pour Avatar 2 c'est carrément un plebicite puisque le film de James Cameron a été élu par près de 90% de nos votants. Il faut dire que le réalisateur, James Cameron, ça fait plus de 15 ans qui bosse sur la suite d'Avatar et que l'homme de 68 ans est officiellement le roi des blockbusters et des films les plus fous. C'est lui qui a fait les films les plus longs, les plus chers et les plus rentables au monde. Et le roi de tous les records ne compte pas s'arrêter là puisque depuis le début, Avatar est pensé comme une saga en 5 épisodes. Chaque volet constituera un film indépendant des autres et ils ne feront pas partie d'un "arc narratif". Mais, pris ensemble, ils représenteront "une saga épique d'encore plus grande envergure", a promis le producteur Jon Landau. Cameron a toutefois admis qu'il ne pourrait pas forcément réaliser tous ces films lui-même et qu'il se préparait à passer le flambeau. Quoiqu'il en soit, Avatar 2 a déjà pété tous records puisque le film réalise déjà un des 20 meilleurs démarrage en salle du siècle. Oui, du siècle !