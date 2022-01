Artistes amateurs et professionnels s’exposeront gratuitement au sein de l’espace Vanderborght en février

Cette exposition multidisciplinaire comptera de la peinture, du dessin, des collages, des photographies, de l’art textile, des sculptures, des installations, des projections, de la sérigraphie, des maquettes ou encore de la céramique.

"L’événement Carte de Visite permet de visibiliser des artistes bruxellois en leur offrant la possibilité de présenter leurs œuvres au grand public de manière conviviale", explique Delphine Houba, échevine de la Culture, du Tourisme et des Grands événements à la Ville de Bruxelles. "Nous présentons deux nouveautés cette année en mettant d’une part l’accent sur les femmes et le street art et d’autre part sur les arts numériques".