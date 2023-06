Artiste liégeoise, Pupa égaye nos murs et nos vies avec ses créations inspirées par la nature

Si la nature demeure la seule constante, cette artiste a de multiples inspirations et son style est en perpétuelle évolution. Devenue aujourd’hui une artiste incontournable en région liégeoise et au-delà, Pupa continue à épater et innover.



Pupa décline ses créations graphiques à même les murs (intérieur et extérieur) ou sur des bâches, sur des posters et du papier peint à poser où vous voulez, sur des vitrines d’espaces commerciaux et culturels, de la vaisselle et divers objets.