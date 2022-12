Artiste disco, soul et jazz, Marlena Shaw interprète ''Brother Who Are You''

Publié en 1967 sur Cadet Records, ''Brother Who Are You'' est en fait une reprise. On doit ce titre à Oscar Brown Jr, poète et activiste du Mouvement des droits civiques, musicien, chanteur et compositeur, qui aurait, paraît-il, écrit plus de 1000 chansons, dont seulement une bonne centaine fut publiée. ''Brother Who Are You'' fut donc interprété la première fois en 1959 par la chanteuse Abbey Lincoln puis, après quelques reprises, par Marlena Shaw en 1967. Le titre fut ensuite repris des dizaines de fois, devenant un classique.