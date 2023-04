« Artist City Talent », un évènement culturel ouvert à tous les publics pour un développement solide !

L'Asbl "Artist City" proposera pour la 2e année, un événement culturel d'une qualité professionnelle visant à promouvoir L'accès à la Culture pour toutes et tous.

L’évènement Artists City Talent se déroulera le samedi 13 Mai 2023 de 12h à 23h au sein de la Cité Modèle à Laeken. Lors de cette nouvelle édition de l'événement , plusieurs lieux seront pris d'assaut entre les battles de danse et les concerts.

Toujours dans le cadre de cet événement qui recherche en autre des talents, un programme précis est mis en place, à savoir:

Une répétition et préparation des lieux du 11 Mai au 12 Mai 2023

Un Casting des Danseurs, le 13 Mai 2023 pour sélectionner deux vainqueurs.

le tout entouré par une équipe technique professionnelle.

À l’image des émissions télévisées comme "Britains Got Talent", ou encore "France Got Talent", "Artist City Talent" consiste à réunir les talents de Bruxelles, quelques soient leurs âges et leurs disciplines.

La journée du 13 Mai sera divisée en deux parties :

Battle classique de danse : compétition qui regroupe deux styles de dance à l’intérieur de la maison de la création

Un Show musical : des showcases musicaux qui auront lieu à l’extérieur, juste en face de la maison la création incluant 10 artistes bruxellois.

Tu trouveras très bientôt plus d'informations à propos de l'événement en visitant et/ou en t'abonnant aux compte de l'asbl Artists City

Instagram.com : @artistcityasbl

Facebook.com : @artistcityasbl

Tik Tok : @artistcityasbl