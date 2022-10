"Artisans et Citoyens main dans la main": ils ont manifesté à Namur face à la flambée des prix de l’énergie

Hormis les boulangers, d’autres artisans sont descendus dans la rue pour se faire entendre. "On a travaillé pendant 20-25 ans pour essayer d’avoir une vie correcte pour nos enfants et tout part. Sur deux ans, on a eu le Covid. Les économies qu’on avait, elles sont parties en fumée et maintenant l’électricité, le coût de l’énergie qui augmente, ça devient super compliqué", témoigne Sandy de la boucherie Valfrais Parée.

Quelques citoyens se sont également mobilisés pour manifester leur soutien aux artisans. "Je suis tracassée parce que c’est une pyramide. Si eux doivent augmenter leurs prix et bien moi, en étant de la classe moyenne, je ne pourrai plus acheter parce que je n’aurai plus les moyens et donc je pense qu’on doit vraiment tous s’unir, tous ensemble", explique Bélinda, une citoyenne en colère.