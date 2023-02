Artisans et boutiques de créateurs « une crise plus violente que le covid est en train de nous tuer »

Pour phie Ponf, co-créatrice de l’entreprise de sucreries personnalisables, c’est la réduction des commandes en provenance des entreprises fin de l’année dernière qui apparait, aujourd’hui, comme une source de stress plus importante. " Depuis le piétonnier, on a vu un ralentissement dans les ventes de notre magasin à la Grand-Place, même si ce n’est pas plaisant, c’était gérable car nous avions tous les mois des commandes personnalisées et les moyens de payer tout ce qu’il fallait en temps et en heure. En règle générale, les commandes de fin d’année nous permettaient de finir en beauté et de démarrer l’année suivante en douceur. Ici, on n’a jamais eu aussi peu de commandes en provenance des entreprises et ce depuis octobre, ce qui est inquiétant pour nous. Et de surcroît, au-delà des dépenses énergétiques, le prix du sucre, notre matière première, a doublé. On n’a pas l’intention de baisser les bras, on ne peut pas de toute façon. Papabubble c’est ma compagne et moi ainsi que nos enfants qui vivent dessus. "