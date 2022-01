Artisanat : la dentelle de Binche s'expose en Pays du Centre, à La Louvière

La ville de Binche est connue pour de nombreux éléments, qui sont tout autant d’atouts : son célèbre carnaval, son patrimoine architectural et son enceinte médiévale, mais aussi sa dentelle. La première trace de la dentelle binchoise date de 1697, mais c’est au XVIIIe siècle que la ville connaît son activité dentellière la plus florissante. En effet, ce précieux artisanat entretient à l’époque deux tiers de la ville. Les dentelles de Binche s’exportent dans le monde entier pour atterrir dans les plus grandes cours royales, suivant un circuit commercial assez complexe.

L’ère de la révolution industrielle et l’industrialisation croissante portent un coup évidemment fatal à l’industrie traditionnelle et à l’artisanat dentellier. Cependant, la tradition existe toujours aujourd’hui et la ville est fière de ce patrimoine historique. Patrimoine qui séduit également la région du centre du Hainaut, puisque la ville de La Louvière inaugure ce 4/02 une exposition sur la dentelle binchoise. C’est dans les locaux de la Maison du Tourisme en pays du Centre qu’aura lieu l’évènement.