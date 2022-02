Artifacts, un travail d’introspection signé Zach Condon

Qu’est-ce que ça te fait d’avoir sorti ce disque, et de savoir qu’il est accessible au public ?

Il ne faut pas oublier qu’il y a une période d'au moins six mois avant que qui que ce soit ne puisse l’écouter. Cette période n’a pas été facile. Il y a eu des moments très agréables parce que, tout d’abord, j'ai réalisé quel gamin ambitieux j'étais. J'avais 14 ou 15 ans et j'étais debout jusqu'à 5 heures du matin toutes les nuits pour écrire des chansons. C’est fou, et c’est génial en même temps (rires). Mais le revers de la médaille, c'est que j'avais ces flashbacks émotionnels. Je retournais dans l'état d'esprit dans lequel j'étais à l’époque, où je n’avais aucune foie en l’avenir : je viens d'une famille très froide et distante, on ne se parle pas, il n'y a pas d'émotions. C'était une vraie lutte, il y a comme un traumatisme de génération qui nous traverse tous. Cela me ramenait à l'état où j'étais à l'âge de 15 ans, assis là, à me dire "Je sens vraiment que ces chansons signifient quelque chose, mais je ne sais pas encore quoi". Et je ne savais pas si je me mentais à moi-même juste pour me sentir mieux : en dehors de la musique, j'étais juste ce gamin qui avait abandonné ses études (…) Je me sentais complètement détaché de mes amis, de ma famille, de mon avenir. Je m'enfonçais dans un territoire inconnu, mais en partie à cause de cette ambition quasi-suicidaire de rendre la vie plus excitante et intéressante qu'elle ne l'était. C'était sans espoir : je regardais mon gouvernement partir en guerre pour le pétrole au Moyen-Orient, je regardais les bandes de lycéens égocentriques et narcissiques. Avant la sortie du disque, je me suis assis et j’ai écouté mes grandes idées d’adolescent, mes envies de faire partie du monde. Je me souviens de ce que ça faisait d'être dans une petite ville, pleine de gens qui n'avaient aucune idée de l'existence du monde extérieur, de la famille qui n'avait aucune idée de qui j’étais. C’était sans espoir, le système entier était fichu.