Arthur Vermeeren rassure les fans de l’Antwerp : "Je préférerais rester encore un an"

Véritable révélation de l’Antwerp la saison passée, Arthur Vermeeren attire les regards un peu partout en Europe, et notamment à Barcelone ou à Manchester.

Forcément, l’avenir du milieu de terrain de 18 ans était quelque peu incertain après avoir réussi une saison XXL avec le matricule 1, conclue par un doublé coupe-championnat. Mais l’espoir du football belge a tenu à rassurer les fans anversois, et son coach Mark van Bommel. Dans une interview accordée au Nieuwsblad, Vermeeren a confirmé qu’il resterait bien en Pro League cette saison. "Je n’ai encore eu de contact avec personne. Je préférerais rester encore un an à Anvers. Je me sens bien ici".

De quoi faire plaisir au Great Old…