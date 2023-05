Arthur Vermeeren, maître à jouer de l’Antwerp et révélation de Pro League, sur les tablettes du FC Barcelone ?

Comme chaque année, de nombreux joueurs se sont révélés en Pro League. On pense notamment à l’explosif Gift Orban, suivi très attentivement par Lille, mais aussi au très jeune Arthur Vermeeren. Ses performances avec l’Antwerp, dont il est déjà le patron du milieu de terrain malgré son jeune âge (il a eu 18 ans en février dernier), ne sont pas passées inaperçues. Selon le quotidien espagnol Sport, le grand FC Barcelone aurait coché le nom du Belge pour remplacer un certain Sergio Busquets, qui dispute sa dernière saison au Barça.

Contactés par nos confrères du Het Nieuwsblad, les Anversois, qui espèrent conserver leur pépite une année de plus, n’ont pour le moment pas reçu d’offre. Ils ont cependant confirmé que des recruteurs venus de Catalogne se sont rendus à plusieurs reprises au Bosuil cette saison pour observer Arthur Vermeeren.

En Espagne, le U19 belge (avant une sélection avec les Diablotins… ou les Diables ?) est vu comme un pur milieu de terrain, doté d’un jeu de position supérieur à la moyenne et d’une sortie de balle impressionnante.

Néanmoins, celui qui vaut désormais 8,5 millions d’euros (+ 8M en six mois) selon Transfermarkt, représenterait plus un pari sur l’avenir et ne serait pas la priorité des Blaugrana, qui miseraient sur un joueur plus expérimenté pour remplacer Busquets. Affaire à suivre.