Arthur Vermeeren, le joyau de l’Antwerp, fête ses 18 ans : "La Belgique a de la chance d’avoir un tel talent"

Mêmes échos du côté de Marc Degryse. L’ancien Diable Rouge n’hésite pas un instant au jeu des comparaisons. "A 18 ans, des joueurs comme Kevin De Bruyne, Thibaut Courtois, Jan Vertonghen et Toby Alderweireld étaient déjà des valeurs sûres dans leurs clubs. Sa conduite de balle et sa vista sont exceptionnelles," déclare-t-il. Une autre ancienne gloire de l’équipe nationale ose en faire un mélange de De Bruyne et de Steven Defour. De quoi en faire un Diable Rouge potentiel ? Pour l’heure, il a porté la vareuse de l’équipe nationale U18. Mais il rentrera logiquement en ligne de compte pour l’Euro Espoirs qui aura lieu en juin prochain. De quoi servir de tremplin chez les Diables ? "Il a le calme et la maturité, et savoir répéter les grandes performances sans avoir une once de stress, c’est la marque des grands", souligne Jean Butez.