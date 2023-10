Arthur Vermeeren absent de la liste des Diables rouges : "La question n’est pas de savoir s’il jouera pour nous, mais quand", affirme Tedesco

Les Diables rouges reçoivent l’Autriche ce vendredi, avant de se rendre en Suède lundi. Forcément, la sélection de Domenico Tedesco était très attendue à une semaine du match. La surprise de la liste ? L’absence d’Arthur Vermeeren, au profit de son coéquipier à l’Antwerp, Mandela Keita.

Un choix argumenté par le sélectionneur. "Ce sont deux profils différents. Cela ne veut pas dire qu’il n’est pas prêt pour nous, ce n’est pas une surprise de dire qu’il est proche des Diables. J’étais au stade face au Shakhtar, où il a fait une première mi-temps fantastique, mais je n’étais pas là pour Arthur, car je le connais déjà très bien. Je l’ai vu plusieurs fois en direct. C’est un joueur incroyable. La question n’est pas de savoir s’il jouera pour nous, mais quand".

Avant de poursuivre. "Contre l’Autriche et la Suède, on a fait ce choix, mais ce n’est pas une décision contre Arthur, c’est une décision pour Mandela. Je vais lui parler, il sera avec les U21 et il aura un rôle important. On verra dans l’avenir. On connaît ses qualités et la manière dont il performe".

"L’Autriche et la Suède sont des équipes physiques. Arthur est prêt mais je pense que Mandela est un cran au-dessus pour ça"

La raison de son absence est due au style de jeu des deux prochains adversaires des Diables. "Ce sont des équipes physiques, ils vont jouer les seconds ballons. J’ai besoin de joueurs qui auront cet impact. Arthur est prêt mais je pense que Mandela est un cran au-dessus pour ça. C’est mon sentiment, mais je peux évidemment me tromper".

L’ancien coach de Leipzig le confirme : Vermeeren sera bel et bien un Diable rouge à court terme. "C’est normal qu’on parle de son absence, mais je dois prendre des décisions. Mon travail est de qualifier la Belgique pour l’Euro, et de créer une nouvelle équipe. On a déjà un bon niveau et Arthur sera le prochain dans ce groupe. Si on le prend maintenant et qu’on le laisse deux fois nonante minutes sur le banc, ce serait dommage. Je préfère qu’il prenne du rythme avec les U21. Il est très très jeune (18 ans, ndlr). C’est une question de temps. Quand il sera ici, ce sera difficile de le renvoyer en U21. Une fois qu’il sera avec nous, il a les qualités pour rester".