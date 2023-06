Arthur Theate, cadre en devenir chez les Diables Rouges ? "Il y a des statuts à prendre avec le renouvellement de la génération"

Comme ce nouveau rôle qui se dessine petit à petit en sélection : "Il y a des statuts à prendre en équipe nationale avec le renouvellement de la génération. Il y a des cadres pour aider à la transition. J’essaie de prendre un maximum de temps de jeu. Rien n'est jamais fixe dans le football. Je n'ai pas beaucoup évolué à l'arrière gauche dans ma carrière. Peu importe où je dois jouer, j’accepte. Même si c'est en tant que gardien. Les consignes sont claires et précises. Etre à l'arrière gauche, ça me demande un peu plus de jugeotte dans le jeu. Ca permet d'être un peu plus offensif également. Je suis surtout un défenseur central, mais pourquoi pas être davantage back gauche à l’avenir ? Je n'ai aucun problème avec ça. Il faut toujours un temps d'adaptation, mais ce serait avec plaisir. C’est un plus de pouvoir jouer à plusieurs postes, surtout en étant gaucher."

Et d'ajouter : "Ca nous a fait plaisir de pouvoir battre l’Allemagne chez eux. Surtout de montrer entre nous qu’on pouvait le faire, pas spécialement vers l’extérieur. Il faut maintenant réussir à le faire dans la durée car on ne construit pas une nouvelle génération en deux matches... On se concentre sur notre football, j'espère que vous trouverez un surnom pour l'équipe un jour."

Un Theate qui ne rejoindra pas les Espoirs pour l'Euro. "Est-ce un regret ? oui ou non. J'avais envie d’y aller pour aider les équipiers. On veut toujours jouer un Euro, d'autant qu'une qualification était possible pour les Jeux Olympiques. Un choix, auquel je n'ai pas participé, a été fait avec le staff. Peut-être que le coach compte beaucoup sur moi chez les Diables. Il y a des passages entre Diables et Espoirs : ça prouve qu'il y a de la qualité chez nos jeunes."