Arthur Theate s'est fait un nom à Rennes : "Ils m'ont fait fait venir car ils connaissaient mon tempérament"

En quelques mois, Arthur Theate s'est affirmé comme un pion central de la défense du Stade Rennais. Quitter Bologne pour la Bretagne s'est fait avec une seule idée : continuer à apprendre et évoluer. "Je suis heureux ici, j'ai quasiment 100% de temps de jeu. Ca me fait plaisir de voir un staff qui me fait aussi souvent confiance. A Rennes, ils m'ont fait venir car ils connaissaient mon tempérament. De mon côté, j'essaie d'apporter mon plus à l'équipe d'un point de vue physique et mental."

L'ascension fulgurante continue pour le garçon originaire de Soumagne en région liégeoise. Après Ostende, il a découvert la Serie A à Bologne avant de bifurquer vers le championnat français cette saison. "La Ligue 1 et la Serie A sont des championnats incomparables. Je sens que j'ai franchi un cap en venant jouer ici, j'ai progressé tactiquement, physiquement et mentalement, car c'est une nouvelle expérience de vie. Le coach apprécie la défense à quatre, dans laquelle j'évolue comme défenseur central gauche. C'était un système que je n'avais jamais pratiqué au plus haut niveau mais je m'y sens bien. A certaines occasions, on a joué avec trois défenseurs. Notamment contre Paris."

Dans un mois de janvier en demi-teinte, le Stade Rennais s'est payé le scalp du PSG et sa kyrielle de stars (1-0). "C'est bien de jouer contre Messi, j'étais content, c'est l'une de mes idoles quand j'étais petit mais je ne me dis pas 'wow c'est Messi' au moment où je le croise. J'en dors très bien la veille. Même chose avec Mbappé." Une victoire qui n'a pas permis aux Rennais de se projeter dans le top 3, alors qu'ils passent d'une semaine à l'autre de la victoire à la défaite.