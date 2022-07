Arthur Theate : "J’ai hâte de découvrir la Coupe d’Europe"

Arthur Theate est bien arrivé au Stade Rennais, et a eu l’occasion de visiter les installations du club, de participer à son premier entraînement, et de répondre aux questions de la chaîne officielle du club.

Le joueur passé par chez les jeunes par Genk le Standard puis Ostende et Bologne chez les professionnels, a expliqué se sentir très bien et être heureux de son arrivée en Bretagne : "Je suis heureux d’être ici, je me sens bien, et prêt, donc on va donner le maximum sur le terrain. J’ai repris la préparation avec Bologne, et après avec la sélection nationale, et puis encore avec Bologne. Je me sens prêt, on a eu un gros stage dans les montagnes en Italie, et me voilà".

Theate a expliqué son choix de rejoindre le Stade Rennais : "Rennes c’est un grand club en France, donc voilà, j’ai d’office de la fierté, pour le travail que j’essaye de fournir au quotidien avec mon entourage, ma famille, etc. Et puis l’excitation, de se dire est-ce qu’on va y arriver, et une fois que j’ai su que je partais pour Rennes, j’ai eu beaucoup d’excitation, de découvrir le centre d’entraînement, mes coéquipiers, le staff, et l’ambiance du stade et les supporters".

Le Stade Rennais est un club qu’Arthur Theate connaît déjà assez bien : "le Stade Rennais, déjà c’est la Bretagne, ça c’est inévitable. C’est un club qui a envie de grandir, on le voit tous, qui ne fait que grandir et s’installe dans le haut du classement en France. Les matchs de Coupe d’Europe je les ai regardés, vu qu’il y a aussi Jérémy [Doku] qui joue en sélection avec moi. Quand je peux le regarder c’est avec plaisir. Rennes, ça m’inspire la Bretagne, le foot, un vrai club et puis j’espère une ambiance bien chaude au stade. Je vais découvrir la Ligue 1, qui est un grand championnat avec de grands joueurs, et puis c’est aussi ça qui attire au final. Parce que j’ai joué, l’année dernière en Serie A, un autre championnat, la Pro League et puis maintenant la Ligue 1".

L’ex-Bolognais n’a pas peur de l’adaptation en Ligue 1, et a hâte de la découvrir : "Ça va être nouveau pour moi, c’est un championnat que je regarde plus que la Bundesliga, peut-être parce que je peux comprendre les commentateurs. Mais voilà, c’est un championnat attrayant, comme je l’ai dit j’ai pas mal de connaissances qui y ont joué. Donc j’ai hâte de découvrir, on ne m’a parlé qu’en bien du championnat, et puis un autre type de jeu, ça va me faire plaisir".

Le jeune belge a évidemment été aussi motivé par la participation de Rennes à la prochaine édition de l’Europa League : "Pour moi c’était un projet personnel de jouer une coupe d’Europe. Quand on est jeune, c’est la chose la plus intéressante pour un joueur. Ce n’était pas obligatoire, mais c’est sûr que l’aspect sportif et la Coupe d’Europe jouent un rôle ici à Rennes. Donc voilà, j’ai vraiment hâte aussi de découvrir la Coupe d’Europe".