Arthur Theate ira à la Coupe du monde : "Les gens ne se rendent pas compte de tous mes sacrifices pour en arriver là"

Roberto Martinez a décidé d'emmener une défense rajeunie à la Coupe du monde. Parmi les défenseurs sélectionnés, un certain Arthur Theate. "J'ai ressenti de la fierté, pour ma famille et moi", a confié le Rennais à Pierre Deprez.

Theate, 22 ans, revient de loin. Indésirable au Standard en 2020, "Leone" a même envisagé d'arrêter le football. Deux ans et demi plus tard, il sera au Mondial. "Les gens ne se rendent pas compte de tous mes sacrifices pour en arriver là. Il y en a beaucoup qui craquent et qui veulent tout arrêter. J'ai toujours continué à travailler, je savais que ça allait payer. J'ai travaillé tellement dur que je pense que je mérite ma place. J'étais plus content que surpris, même si ça reste un moment spécial. J'étais quand même stressé à l'annonce de la sélection".

Après Ostende et Bologne, Theate a rejoint Rennes lors du dernier mercato estival : "Quitter l'Italie pour la France était une bonne idée. La Serie A m'a apporté énormément de choses. Au niveau de la discipline, du caractère, de la tactique. Mais Rennes est une étape au-dessus. On joue en Europe et le top en Ligue 1. Ça va plus vite qu'en Italie".

Les 26 vont au Qatar pour jouer, sinon ça ne sert à rien de monter dans l'avion

Sélectionné aux côtés de Wout Faes (24 ans) et de Zeno Debast (19 ans), Theate n'est pas surpris de la présence des jeunes défenseurs. "J'avais déjà déclaré que je ne m'inquiétais pas pour la génération qui allait arriver. Beaucoup de joueurs sont en train d'émerger à un niveau supérieur. On a faim".

Malgré sa faible expérience internationale, Arthur Theate se rend au Qatar avec de l'ambition. "Si j'y vais, c'est pour jouer. C'est ma première Coupe du monde, j'y vais donc aussi pour prendre de l'expérience. Mais les 26 vont là-bas pour jouer, sinon ça ne sert à rien de monter dans l'avion".