Arthur Theate explose à Bologne mais veut s’éclater avec les Diables Rouges

Jouer, être titulaire, s’imposer là où il est, c’est la seule idée fixe du Diablotin (U21), bien décidé à convaincre Roberto Martinez de l’emmener disputer la prochaine Coupe du Monde. Mais il sait que les places seront chères et que d’autres jeunes défenseurs caressent le même objectif.

Si je vous disais que je n’ai pas le Qatar en tête vous ne me croiriez pas, donc… !

"Si je n’y vais pas c’est que je n’ai pas assez prouvé, donc je redoublerai d’effort à l’entraînement pour la suivante. Pour les postes en défense il y a pas mal de candidats, donc les places seront très chères. C’est vrai qu’en étant gaucher j’ai un avantage, mais ça ne fait pas tout".

On lui fait remarquer que la retraite de Thomas Vermaelen libère une place de défenseur central dans la sélection, et qu’en plus l’Anversois devient son entraîneur en tant qu’adjoint de Roberto Martinez.

"Ça, c’est que du bonus pour moi. Il est un de mes modèles depuis toujours (avec Carles Pujol), il a une carrière incroyable, il connaît le métier de défenseur central à fond, notamment dans un système à trois derrière, il est gaucher, a un jeu de tête incroyable, donc il va m’apprendre un paquet de bonnes choses".