Arthur Theate envoie une superbe frappe lointaine pour inscrire son premier but sur la scène européenne

Arthur Theate a inscrit son premier but en coupe d’Europe ce jeudi soir ! Le Liégeois a ouvert le score pour Rennes face à l’équipe chypriote de Larnaca à la 29e minute de jeu. Les adversaires des Rennais ont rapidement répondu par un but d’Oier quatre petites minutes plus tard.

Theate se souviendra sans doute longtemps de son premier pion européen et pour l’occasion il a soigné la finition. Il a décoché une belle frappe lointaine sur laquelle Kenan Piric, le gardien adverse, ne pouvait pas faire grand-chose.

Il s’agit du deuxième but de Theate avec les Rennais après sa réalisation contre Ajaccio en Ligue 1.

La rencontre s'est terminée par une victoire 1-2 aux forceps puisque Assignon a inscrit le but victorieux à la 94e minute!