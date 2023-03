Arthur Theate avait soif de revanche : "Vous avez tous beaucoup douté de nous, mais nous, non !"

Positionné au poste de latéral gauche sur l'échiquier de Domenico Tedesco, Arthur Theate a brillamment réussi son examen d'entrée, en Suède puis en Allemagne. Le Liégeois a également parfaitement relayé Jan Vertonghen en défense centrale en seconde période face à la Mannschaft, et sa polyvalence sera un sacré atout pour les prochains défis qui attendent l'équipe nationale.

"Après cette victoire, j'ai beaucoup de fierté, a souri Arthur Theate au micro de Pierre Deprez, l'envoyé spécial de la RTBF à Cologne. Voir mes collègues heureux sur le terrain, les voir se battre pour moi, moi pour eux, c'est très beau ! Nous sommes venus ici avec nos idées et nos envies, et cela a payé face à l'Allemagne. Le coach nous a dit que c'était mérité. Il est fier de nous. Il est fort proche de nous. Roberto Martinez l'était aussi, mais il y a eu un changement de système, une adaptation nécessaire. On avait eu deux jours de préparation avant de jouer en Suède, et on avait déjà montré de belles choses. Je pense que c'est de bon augure. Vous avez tous beaucoup douté de nous, mais nous, non ! On a toujours cru en nous, on n'a jamais perdu confiance. C'est une revanche aussi, pour nous, parce qu'on sait qu'on devait faire mieux à la Coupe du monde. On veut prouver qu'on peut encore faire de belles choses avec la Belgique. Et si le coach veut que je reste latéral gauche, je resterai latéral gauche, je me sens bien à cette position même si ça demande un peu d'adaptation !"