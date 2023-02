Arthur Theate : "Au Qatar, Roberto Martinez ne m'a pas donné d'explications, mais je n'en attendais pas non plus"

"Il y a énormément de positif pour moi, même si je n’ai pas joué 1 seule minute. Une CM, c’est peut-être l’expérience d’une vie ? ! En 2014 et 2018 j’allais klaxonner dans les rues avec mes potes quand les Belges gagnaient. Les jeunes, au Qatar, on a acquis l’expérience de la vie de groupe, et c’est du bonus pour la suite et pour les jeunes suivants.

Bien sûr j’aurais voulu jouer plus, et c’est dommage d’avoir été éliminés si vite, mais je suis sûr que Roberto Martinez a fait ses choix dans l’intérêt du groupe. Et je ne vais pas me vexer ni me refermer pour ça. Il y aura d’autres Coupes du Monde et d’autres Euro.

Non, il ne m’a pas expliqué ses choix, mais c’est normal, il avait d’autres préoccupations. Je n'attendais pas d'explications. Je ne lui en veux pas du tout, c’est un homme extraordinaire, et c'est lui qui m’a lancé et parfaitement intégré dans le groupe des Diables rouges.

J’étais triste quand il a annoncé son départ. Il a fait tant de choses pour l’équipe nationale et la fédération, tant de positif. Ça me choque de voir toutes les critiques dont il a fait l’objet. C’est facile de critiquer quand les choses vont moins bien. En Belgique, il y a 11 millions de sélectionneurs".