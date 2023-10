Arthur Theate a tourné le dos à un transfert : "C'était important d'avoir de la stabilité, je voulais rester à Rennes"

Les Diables Rouges poursuivent leur préparation des rencontres qualificatives pour l'Euro 2024 : ils affronteront l'Autriche, à Vienne, vendredi soir, avant de recevoir la Suède trois jours plus tard au Stade Roi Baudouin.

"On avait été embêté par l'Autriche lors du match aller. Ca avait été mieux en deuxième période. Il faudra essayer de créer des déséquilibres et de bloquer leur pressing. Ca va être très physique et costaud à Vienne. Il ont plein de qualités, dont l'intensité. J’attends une qualification de notre part, on veut finir premier du groupe. Deux gros matches nous attendent", introduit Arthur Theate ce mercredi.

Un défenseur central reconverti en arrière gauche. "Les matches sont plutôt rapprochés en équipe nationale donc c’est plus facile pour m’adapter au poste d’arrière gauche. Avec le coach et le staff, on met tout en place pour cela. Ca se passe très bien pour moi. J’ai joué tous les matches sous Domenico Tedesco. Ca me fait très plaisir d’avoir autant de confiance. J'ai essayé de grandir dans cette qualification. Le sélectionneur m’apporte beaucoup de discipline. Il est clair sur ce qu’il veut, on sait les rôles de chacun. Je sais à chaque fois quand je dois sortir de position ou non. Il est toujours proche de nous mentalement, c’est très important pour moi. L'alignement défensif est différent car je n’ai pas tout le jeu devant moi alors que c'est le cas en défense centrale. C’est bien pour moi car ça m'apporte une vision différente quand je retourne en club à Rennes", glisse-t-il.

Et d'ajouter : "Mon statut a évolué chez les Diables. Je suis de plus en plus intégré. Le coach me donne énormément de crédit, il est proche de moi. Roberto Martinez était proche des joueurs également. Il avait sa philosophie, il fallait la respecter. Ce sont vraiment deux périodes différentes pour moi. J’étais déjà très fier, mais je suis plus heureux à présent, c'est sûr. Notre groupe est très ouvert, on est proche les uns des autres. Je prends la parole quand je sens que je dois le faire. Il n’y a pas vraiment de hiérarchie, même si on a plusieurs leaders expérimentés dans le groupe : Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku, Thibaut Courtois, Jan Vertonghen et Yannick Carrasco."