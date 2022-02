Arthrose : "Les oligo-éléments peuvent vous réparer "

"La douleur doit être considérée comme un signe d’alerte à respecter de façon scrupuleuse", souligne Odile Picard-Paix.

Il est important de garder une vue d’ensemble dans le traitement de l’arthrose, par un examen approfondi. La première chose à faire en cas de symptômes est de consulter votre médecin traitant qui va vous examiner, vous interroger, vous prescrire ensuite des radiographies, une analyse de sang. En fonction des résultats de ces examens cliniques et paracliniques, il vous prescrira le cas échéant de la kinésithérapie ou un traitement de fond. L’automédication n’est absolument pas conseillée.

Il n’est pas anodin de prendre en grande quantité des anti-inflammatoires, du paracétamol, voire de la cortisone ou de la codéine, pour pouvoir fonctionner, marcher, couper sa viande, etc. C’est même très préjudiciable, affirme Odile Picard-Paix. Le grand but du traitement est de diminuer la douleur et de permettre de se passer progressivement de ces médicaments allopathiques.

Il est important aussi d’éviter d’aller à la chirurgie, qui vous sera peut-être recommandée par le médecin ou le radiologue, en cas d’arthrose de genou ou de hanche, par exemple. L’acte est aujourd’hui banalisé.

"Nous sommes tombés dans cette logique désastreuse de médecine prothétique. Et ça, c’est épouvantable, puisque le but dans la vie est de mourir avec toutes nos articulations, dans le meilleur état possible. Et non pas avec des prothèses de genou, de hanche, d’épaule ou autre ! Il faut profiter de cette merveilleuse thérapeutique chirurgicale puisque dans certains cas, la prothèse est indispensable et c’est fantastique, mais si on peut l’éviter en aval, du mieux possible, c’est encore préférable."