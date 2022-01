Arthrose : comment soigner les douleurs à la base du pouce ?

Elle va également se caractériser par une déformation de la base du pouce et donc, poser un souci au niveau esthétique. C’est une perte d’amplitude de ce qu’on appelle "la pince pollici-digitale", donc entre le pouce et l’index. Il s'agit d'une pince qu’on utilise tous les jours pour ouvrir une bouteille, pour coudre, pour écrire. Chez les dames, le fait de sursolliciter l’articulation va contribuer à accélérer le processus dégénératif. Chez les hommes, il s’agit d’une pathologie plus rare, qui peut-être secondaire à une utilisation excessive de cette pince. Concrètement, comment lutter contre la douleur ?

Appliquer des gels anti-inflammatoires au niveau de l’articulation douloureuse.

Faire de la kinésithérapie pour essayer de soulager cette articulation.

Faire des exercices pour renforcer les muscles stabilisateurs de l’articulation.

Il existe des orthèses (=attelles) de repos. Les orthèses "thermoformées" sont faites surmesures pour les patients et vont stabiliser l’articulation durant la nuit, pour a voir un bon sommeil et éviter que la douleur ne s’amplifie la journée. Il existe également des orthèses "de fonction", que le patient peut mettre pour stabiliser l’articulation lors de gestes de la vie courante.

Les objectifs principaux du traitement sont, d’une part, de diminuer la douleur et d’autre part, de stabiliser l’articulation pour éviter qu’elle ne se "subluxe" de façon répétée. Enfin, c’est de récupérer l’amplitude entre le pouce et l’index pour pouvoir cette pince dans la vie de tous les jours. Pour les stades plus avancés, il est possible de faire des injections de corticoïdes ou d’acides hyaluroniques. Enfin, si toutes ces options échouent, il reste la solution chirurgicale. Il existe des prothèses qui peuvent remplacer l’articulation. On peut également enlever le trapèze usé. Mais attention toutefois à bien évaluer l’impact de cette arthrose dans la vie des patients, pour juger de la nécessité de l’intervention, qui est assez importante.