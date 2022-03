Arthmony revisite un tube de David Guetta avec grâce sur le plateau de The Voice Belgique

Coup de cœur des coachs lors des Blinds, le duo composé de Donata et Emanuel, deux frères et sœurs vivant à Wezembeek-Oppem, ont su transporter le public de The Voice Belgique au fil de leurs prestations. Lors du premier K.O., le duo a interprété le titre "Leaving on a jet plane" de John Denver et a su convaincre Christophe Willem de les emmener sur la scène des Lives.

Lors des Lives, ils ont décidé d’interpréter un titre qui s’éloigne de leur répertoire habituel puisqu’ils s’attaquent à un titre historique de l’histoire de la pop. Le titre "Without You" de David Guetta en featuring avec Usher est sorti en 2011 est un véritable tube dance largement diffusé dans les soirées. Il s’agit d’une belle prise de risque qui nous a permis de découvrir le duo dans un autre univers !