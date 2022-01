Arthomny est un duo composé de Donata et Emanuel de Wezembeek-Oppem. En 2012, ces deux frères et sœurs ont commencé à jouer de la musique ensemble. Nés dans une famille de musiciens, avec un papa pianiste et compositeur, ils ont commencé à écrire et composer après que ce dernier ait rencontré des problèmes de santé. Pour surmonter cette épreuve, Emanuel et Donata se sont réfugiés dans la chanson. Après avoir donné une série de concerts dans une petite salle bruxelloise, ils ont compris que la musique était leur moteur dans la vie et qu'ils souhaitaient pouvoir vivre de cette passion. Lors des Blind Auditions de The Voice Belgique, Arthmony a chanté "9 crimes" de Damien Rice. Suite à leur audition, ils ont intégré l'équipe de Christophe Willem.