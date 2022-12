"ART", une pièce caustique sur l'amitié

Alain Leempoel, comédien et metteur en scène belge, est l’invité de Déclic. Il est venu présenter ART, une pièce de théâtre de Yasmina Reza au programme de Wolubilis en ce moment.

ART met en scène trois amis, Marc, Serge et Yvan. Yvan se marie dans quelques jours et Serge vient d’acheter un tableau très onéreux sur le marché de l’art contemporain. Ce tableau, blanc sur fond blanc, fait réagir Marc qui ne comprend pas comment Serge a pu dépenser une fortune pour en faire l’acquisition. S’ensuit un débat sur l’art contemporain, l’un aime, l’autre pas du tout et le dernier ne prend pas partie, ce qui agace les deux premiers.

Cette pièce, c’est la troisième fois qu’Alain Leempoel et ses acolytes Bernard Cogniaux et Pierre Dherte la mettent en scène (Une première fois en 1998, puis 2008 et enfin 2022).

Le sujet de la pièce est universel. Ce n’est pas le sujet de l’art contemporain qui est développé ici, c’est fondamentalement le sujet de l’amitié, la remise en cause par un accident quel qu’il soit d’une amitié longue et durable.

Décrivant la qualité d’écriture de Yasmina Reza comme étant exceptionnelle, Alain Leempoel avance aussi que les spectateurs peuvent, tout au long de la pièce, s’identifier aux trois personnages ou y voir certains de leurs amis.

ART a été traduit dans 35 langues. Il s’agit aussi de l’œuvre dramatique française contemporaine la plus jouée dans le monde. Sa première représentation a eu lieu en 1994 à la Comédie des Champs-Elysées et fut interprétée par Pierre Vaneck, Fabrice Luchini et Pierre Arditi.

Interrogé sur la manière d’interpréter une œuvre connue, Alain Leempoel affirme venir avec sa personnalité, tant dans le choix des personnages que dans la scénographie. Des idées novatrices sont aussi ajoutées, telles que le grand miroir en fond, reflétant le public afin que les spectateurs puissent se sentir inclus dans le débat.

La pièce est actuellement sold-out mais une liste d’attente a été mise en place. Retrouvez toutes les informations sur le site de Wolubilis.