Art Truc Troc & Design à la Gare Maritime

Le quartier nord de Bruxelles et les abords du canal vibrent d’une nouvelle énergie. C'est aujourd’hui, LE coin incontournable de la capitale pour une sortie atypique, tout ça c’est grâce à la renaissance du site de Tour & Taxis et notamment la rénovation époustouflante de de l’ancienne gare maritime qui accueille désormais les flâneurs et les gourmands !

Le tout récent food market déploie des échoppes aux fumets engageants où savourer la cuisine de chefs étoilés. Ce lieu hautement instagrammable devient carrément branché quand il accueille des marchés vintages, des concerts en mode afterwork ou encore de l’art…. comme avec le Art Truc Troc & Design. Les 20, 21 et 22 mai prochain c’est tout un week-end qui sera consacré à l’art contemporain, avec un concept ludique qui fait mouche : s’offrir une œuvre d’art sans la payer mais en la troquant contre un autre objet ou un service. Une manière insolite d’appréhender l’art contemporain !