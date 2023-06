Art nouveau, chefs-d’oeuvre de la Fondation Roi Baudouin au musée BELvue

Dans le cadre de l’année Art nouveau à Bruxelles, la Fondation Roi Baudouin a sorti de sa riche collection une cinquantaine d’objets d’exception. Les noms de Victor Horta, Philippe Wolfers, George Morren et Gustave Serrurier-Bovy apparaissent parmi les signatures de ces créateurs de génie. Quelques exemples. Une salle à manger et un ensemble de meubles de bureau de Victor Horta conçus pour l’Exposition internationale des Arts Décoratifs Modernes de Turin en 1902 sont des merveilles de perfection. Le pendentif Méduse de Philippe Wolfers est considéré comme une icône de la joaillerie Art nouveau. Le visage de la méduse est sculpté dans l’ivoire. Ses yeux d’opale effraient le spectateur. La lampe aux Nymphes est une lampe électrique en ivoire et en argent. Elle est le fruit de la collaboration de deux maîtres, le sculpteur Egide Rombaux et le bijoutier et orfèvre François Hoosemans. La nymphe en ivoire est prisonnière de tiges de fleurs ouvragées en argent.