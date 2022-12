Art Nouveau à Bruxelles : l'hôtel Hannon se prépare à accueillir du public (Photos)

Au rez-de-chaussée, autre œuvre monumentale : un bow-window entièrement couvert de vitraux sur la façade extérieure. La restauration est toujours en cours ici, et seule une partie des vitraux jaunes couverts de motifs floraux sont présents. Pour Katrien Mestdagh, la difficulté ici fut la technique du maître verrier Raphael Evaldre.

C’est peint d’une façon vraiment très atypique, c’est très fluide. Normalement dans une peinture de vitraux on voit l’effet d’une brosse quand même, et ici on ne voit rien.