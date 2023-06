"Art-musée-vous" : des ateliers pour rompre l’isolement social au travers de l’Art à Arlon

Depuis septembre 2022, une poignée de personnes issues du CPAS d’Arlon ou victimes d’isolement social se sont retrouvées, durant 9 mois et une fois par semaine, pour créer diverses œuvres artistiques. Derrière cette action, on retrouve le CPAS d’Arlon ainsi que le musée Gaspar et le musée archéologique d’Arlon. "Le but principal, c’est vraiment de rompre l’isolement social. Les personnes peuvent se retrouver, partager des moments, tisser du lien social. Il n’y a que des côtés positifs", explique Daphnée Defossée, assistante sociale pour le CPAS d’Arlon.

L'accès à l'art, l'accès au musée

Poterie, dessins, peintures, sculptures, arts graphiques, mosaïques ; on retrouve de tout. Chaque semaine, les 5 personnes inscrites aux ateliers avaient deux heures pour produire une œuvre. Angie, l’une des artistes de ces ateliers, a particulièrement apprécié cette expérience. "On a vraiment eu la chance d’être encadrés par les deux plus grands musées d’Arlon. Je n’avais pas spécialement de connaissance dans le domaine artistique, mais c’était une belle découverte. C’est innovant et relaxant. Cela vous permet de faire partie de la vie active", explique-t-elle. "Ce sont les participant(e) s qui ont choisi le programme, on leur a proposé des activités et ils les ont choisies. Nous avons aussi écouté leurs demandes personnelles. Que les gens se sentent bien au musée, cela fait aussi partie de nos missions", précise Lise-Marie Thomas du musée Gaspar.

Ce mardi 6 juin, c’était le vernissage de l’exposition des apprenti(e)s artistes. Les pièces sont exposées au premier étage du Palais à Arlon.