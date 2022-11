La pièce a été créée en 1994 à Paris avec une distribution étincelante : Fabrice Luchini, Pierre Vaneck et Pierre Arditi. Elle est reprise en 1998 avec Jean-Louis Trintignant et Jean Rochefort. Bref, les plus grands se l’approprient. Le succès est immense, la pièce est désormais traduite dans une quarantaine de langues et jouée dans le monde entier, récompensée aux Molières mais aussi au Royaume-Uni et aux USA. Yasmina Reza est sans doute l’auteure de théâtre francophone la plus adaptée au monde, y compris au cinéma. Art est son succès le plus retentissant mais ses récits, pièces et romans sont à chaque fois plébiscités par le public.