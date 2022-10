24 ans après leur premier tour de ring, Alain Leempoel, Bernard Cogniaux et Pierre Dherte se retrouvent pour une ultime passe d'armes autour de l’art. Petit chef-d’œuvre caustique, la pièce de Yasmina Reza révèle avec justesse toutes les nuances des relations humaines. " Art " est en tournée en Belgique du 17 novembre au 31 décembre.

C’est la pièce du théâtre français contemporain la plus adaptée au monde. Créé en 1994 à la Comédie des Champs-Elysées à Paris, " Art " de Yasmina Résa a été salué l’année suivante par deux Molières avant d’être traduit en 35 langues. Parmi les nombreuses récompenses obtenues, on peut citer le Tony Awards décroché par Sean Connery à Broadway en 1998.

L’aventure belge débute la même année. En 1998, le metteur en scène britannique Adrian Brine rassemble à Bruxelles trois comédiens belges : Alain Leempoel, Bernard Cogniaux et Pierre Dherte. Le spectacle sera repris en 2008 et on peut le dire, encore aujourd’hui, les trois compères du théâtre belge n’ont pas fini de s’étriper sur la question de l’art. Le spectacle " Art " ouvre la saison du Théâtre le Public dans une nouvelle mise en scène signée Alain Leempoel.