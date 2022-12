24 ans après leur premier tour de ring, Alain Leempoel, Bernard Cogniaux et Pierre Dherte se retrouvent pour une ultime passe d'armes autour de l’art. Petit chef-d’œuvre caustique, la pièce de Yasmina Reza révèle avec justesse toutes les nuances des relations humaines. " Art " est présenté les 20, 21, 22, 28 et 31 décembre au Wolubilis à Bruxelles.

C’est la pièce du théâtre français contemporain la plus adaptée au monde. Créé en 1994 à la Comédie des Champs-Elysées à Paris, " Art " de Yasmina Résa a été salué l’année suivante par deux Molières avant d’être traduit en 35 langues. Parmi les nombreuses récompenses obtenues, on peut citer le Tony Awards décroché par Sean Connery à Broadway en 1998.

L’aventure belge débute la même année. En 1998, le metteur en scène britannique Adrian Brine rassemble à Bruxelles trois comédiens belges : Alain Leempoel, Bernard Cogniaux et Pierre Dherte. Le s" Art " est présenté les 20, 21, 22, 28 et 31 décembre au Wolubilis à Bruxelles. pectacle sera repris en 2008 et on peut le dire, encore aujourd’hui, les trois compères du théâtre belge n’ont pas fini de s’étriper sur la question de l’art. Le spectacle " Art " ouvre la saison du Théâtre le Public dans une nouvelle mise en scène signée Alain Leempoel.