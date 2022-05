ART ET VÉGÉTAL - Biennale d'Ath (25/05 < 18/09)

Le parcours est permanent et à visiter tout au long de l’année. Un plan est disponible gratuitement à l’Office de Tourisme, au Palace et à la Véloterie derrière la gare, où il est possible d’y emprunter un vélo.

Ne manquez pas les rendez-vous de cet été pour découvrir l’événement de manière décalée :

La balade curieuse : en compagnie d’un guide artistique et d’un spécialiste horticole (26/06).

Le Yoga Brunch : un moment de relaxation, de plaisir pour les papilles et visite du parcours (26/06).

Le dimanche en famille : une expérience colorée et végétale à partager avec ses enfants dès 6 ans (31/07 et 21/08).

Le stage d’un jour : découverte de techniques créatives en jouant avec les plantes pour les 6 à 9 ans (10/08).

Vivez également l’aventure en famille ou entre amis avec la chasse au trésor de Totemus. L’application est 100% gratuite, disponible sur GooglePlay et AppStore (totemus.be/les-chasses).

Tout l’été, le lierre se déploie, les roses embaument, le houblon grimpe… Art et Végétal vous offre un beau regard sur l’art et le monde horticole.