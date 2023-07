Art et intelligence artificielle : une combinaison qui séduit les jeunes

Les progrès fulgurants de l’intelligence artificielle ont donné lieu au partage massif sur Internet d’images, de textes, de morceaux de musique et de vidéos, générées de manière artificielle. Si certains s’inquiètent de ce phénomène, les jeunes générations l’accueillent avec beaucoup plus d’entrain.

Quelques mots-clés et les algorithmes se chargent du reste. C’est le principe de nombreuses intelligences artificielles comme ChatGPT, Bard, Midjourney, DALL-E ou encore Stable Diffusion pour générer une infinité de contenus, à la demande des internautes. Mais ces créations d’un réalisme saisissant circulent souvent en ligne sans contexte, voire présentées comme authentiques. Ce qui les rend difficilement repérables et soulève de nombreuses interrogations quant au potentiel créatif de la machine.

Un nouveau rapport intitulé "Consumer Trends : AI, Ozempic, and the Economy" ("Tendances de consommation : l’IA, l’Ozempic et l’économie") se penche sur ce phénomène. Il a été rédigé par Dan Frommer, fondateur de la newsletter The New Consumer, en compilant les données issues de plusieurs sondages, menés auprès de milliers d’Américains.

La majorité des répondants appartenant aux générations Z et Y – les fameux millénials – estiment que les contenus créatifs générés par IA sont de l’art à part entière. Un avis beaucoup moins partagé par leurs aînés. En effet, seuls 17% des baby-boomers considèrent les images, vidéos et autres objets culturels créés artificiellement comme des œuvres d’art. Cela atteste de l’existence d’un fossé générationnel en ce qui concerne l’acceptation de l’intelligence artificielle dans le domaine artistique.

Si cette technologie suscite la controverse dans les milieux culturels, surtout chez les artistes dont les œuvres viennent nourrir les logiciels d’IA générative, elle est accueillie avec plus d’enthousiasme par les jeunes. Les deux tiers des sondés appartenant aux générations Z et Y déclarent avoir déjà utilisé des intelligences artificielles génératives à des fins humoristiques ou artistiques, contre 34% des X (personnes nées entre 1960 et 1980) et 10% des baby-boomers.

Une utilisation récréative qui a vocation, selon eux, à se répandre dans les milieux artistiques, jusqu’à devenir la norme. En effet, 41% des jeunes Américains pensent que la plupart des films, œuvres d’art, chansons et livres seront générés par IA d’ici vingt ans. Plus étonnant encore, 39% d’entre eux affirment même que ces contenus produits artificiellement seront de meilleure qualité que ceux issus de la créativité humaine. De quoi raviver les craintes du remplacement des artistes par les algorithmes.