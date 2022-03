"Art’denne", l’exposition qui donne un visage contemporain et artistique à l’Ardenne

Terre de légende, marquée par les conflits mondiaux, aux influences celtes, l’Ardenne est habitée par des hommes et des femmes au caractère fort, forgés par la forêt, le climat et la terre rude. l’Ardenne dépasse les frontières pour se partager entre 3 pays aux réalités différentes mais aux cultures similaires : la Belgique, la France et le Grand-Duché de Luxembourg.

Ses caractéristiques inspirent les artistes d’hier et d’aujourd’hui. Fernand Léger, Arthur Rimbaud, Paul Verlaine, Milo Dardenne, Albert Raty, André Bosmans, Marcel Lucas, Louis Loncin, vous guideront dans votre découverte de l’Ardenne.