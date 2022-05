"Art Brussels" : la 38e édition de la foire d’art contemporain a attiré 25.000 visiteurs

La foire a accueilli plus de 30 groupes de musées et de collectionneurs, dont ceux du Centre Pompidou (Paris), de la Fondation Boghossian (Bruxelles) ou encore du Tate (Londres).

Les galeries sont elles arrivées en force et ont présenté un mélange unique d’artistes établis et de talents émergents dans les sections Prime (artiste confirmé), Discovery (artistes émergents), Rediscovery (artistes méconnus, sous-estimés ou oubliés), Invited (galeries émergentes) et Solo (travail d’un artiste).