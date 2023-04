Art Brussels 2023, une foire fort sage

Art Brussels a connu des éditions plus turbulentes. Les cimaises rassurent sans toujours convaincre. La peinture fortement représentée avance souvent la carte figurative. Le marché sensible à la situation géopolitique mondiale se veut-il plus rassurant ? Les solos touchent par la qualité des artistes devenus des classiques de l’art contemporain : l’Anglais Gavin Turk à la Galerie Maruani Mercier et le Belge Hans Op de Beeck à la Galerie Ron Mandos. Maurice Verbaet offre l’occasion de redécouvrir Tapta et ses sculptures souples.