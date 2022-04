Art Brussels 2022, foire ou musée.

La Biennale d’art contemporain de Venise rassemble dans son exposition centrale 80% d’artistes femmes ou non genrés. The Milk of Dreams aborde les thématiques de l’identité et du genre, de l’environnement et de la relation entre l’humain et la terre. Art Brussels n’échappe pas à ces questionnements. L’exposition L’œuvre et Son Double organisée par Sam Steverlynck réunit dans le lounge de Stibbe divers artistes (pour la plupart féminines) présents à Venise qui traitent des thèmes proches : le corps en métamorphose et la relation entre le corps et la terre.