Art Basel, la foire d’art contemporain de tous les superlatifs

Après le jeu des reports et des annulations liés à la pandémie, les foires d’art et d’antiquités reprennent leur place habituelle dans le calendrier international. Elles reviennent même plus fortes que jamais, comme en témoigne la prochaine édition d’Art Basel.

Quelque 285 galeries de 36 pays participeront au grand salon du monde d’art contemporain, qui se tiendra du 15 au 18 juin à Bâle. Parmi elles figurent des habitués de la manifestation artistique comme Gagosian, Hauser & Wirth, Pace, David Zwirner ou encore Perrotin. Une vingtaine de galeries d'Europe, d'Afrique, d'Asie et d'Amérique y tiendront un stand pour la première fois.

Fait notable, trois enseignes entrent directement dans le secteur principal Galleries, à savoir blank projects (Cape Town), Empty Gallery (Hongkong) et Offer Waterman (Londres). Le secteur Feature accueillera, lui, huit primo-exposants dont David Castillo (Miami), Thomas Erben Gallery (New York) et Gajah Gallery (Jakarta, Yogyakarta, Singapour), contre dix pour le secteur Statements.

La prochaine édition d’Art Basel marquera aussi l’inauguration de la section Kabinett, déjà bien connue des visiteurs des déclinaisons asiatique et floridienne de la foire d’art contemporain. Ce secteur permet aux marchands d’art d’exposer de manière plus "curatoriale" les œuvres qu’elles présentent au public et, surtout, aux acheteurs potentiels.

L’édition 2023 d’Art Basel compte autant de participants que celle qui s’est déroulée entre les 16 et 19 juin 2022 dans la ville suisse. La précédente édition du rendez-vous artistique avait attiré près de 70.000 visiteurs dans les allées de la Messeplatz bâloise, y compris de nombreux acheteurs américains, et même un public asiatique.

Le directeur d'Art Basel, Noah Horowitz, espère maintenir Art Basel comme le leader mondial des salons d’art contemporain, lors de sa prochaine tenue au printemps. "Je suis extrêmement enthousiaste à l'idée d'accueillir la communauté artistique internationale à Bâle en juin pour une nouvelle édition de notre salon et pour ma première participation en tant que PDG de l'organisation", a-t-il déclaré dans un communiqué. "L'ampleur et la qualité extraordinaires des œuvres présentées dans les stands [des galeristes] seront accompagnées d'une programmation dynamique dans toute la ville et dans ses principales institutions culturelles, soulignant l'attrait singulier de Bâle et la résonance de la foire au cœur de l'agenda artistique mondial".

Parallèlement au salon d’art contemporain en lui-même, les visiteurs d’Art Basel pourront découvrir une vingtaine d'installations spécifiques autour de la Münsterplatz et du centre-ville de Bâle. L’une d’entre elles sera une "superstructure tentaculaire" imaginée par la Franco-Marocaine Latifa Echakhch, ancienne lauréate du prix Marcel-Duchamp et représentante de la Suisse à la Biennale de Venise en 2022. De plus, les musées et centres culturels de la ville proposeront un vaste programme d'expositions et d'événements tout au long de la semaine.