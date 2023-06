Art au centre : une trentaine d’artistes pour animer des vitrines vides du cœur de Liège

Animer des vitrines de commerces vides au centre-ville, rendre moins moroses ces magasins déserts, c’est un des objectifs des associations Gestion centre-ville et Mouvements sans titre à Liège. "Tout est possible: sculptures, installations, performances", explique Maxime Moinet le porteur du projet au sein de l'asbl gestion centre-ville, "on ne compte pas le nombre de visiteurs, ce qui est certain c'est que c'est le record de tous les musées au monde puisqu'il suffit de passer devant l'oeuvre!"

Quatre fois par an, ces associations mettent sur pied "Art au centre", c’est gratuit et c’est la 12e édition.

Jusqu’à la fin août, on peut ainsi se promener en ville, de l’esplanade Saint-Léonard à la rue Saint-Gilles en passant par la rue de la Cathédrale en découvrant 29 installations d’artistes.