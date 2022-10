Art All Inclusive au DHAM, l’exposition qui vous fera changer de regard sur le handicap

Le Durbuy History & Art Museum inaugure ce week-end une exposition inédite ! L’exposition Art All Inclusive propose un concept original, celui de mêler l’art à la question du handicap. L’asbl Autonomia, active depuis 37 ans en faveur des droits des personnes en situation de handicap, est à l’origine du projet. Œuvres engagées et artistes en situation de handicap, nous invitent à "repenser notre rapport à la différence et à l’indifférence."

Cette exposition est aussi une invitation à questionner l’accessibilité des espaces publics et des lieux de culture. En effet, le DHAM installé dans un bâtiment datant du 16e siècle, classé au patrimoine exceptionnel de Wallonie, n’est pas des plus accessibles. Dans le cadre de l’exposition, celui-ci a été repensé : Une rampe a été installée à l’entrée et dans le futur l’espace sera doté d’un ascenseur. Pour les personnes malvoyantes et/ou aveugles, des œuvres sont audiodécrites, d’autres thermogonflées ou encore destinées à être découvertes par le toucher et au travers d’ambiances sonores et olfactives. Pour les personnes en fauteuil roulant, seul le rez-de-chaussée est accessible, mais des œuvres seront descendues chaque mois des étages pour permettre à tous de les découvrir.

Au programme : Le projet Chais’Art qui décline le sigle international de l’accessibilité aux personnes en situation de handicap à travers différents thèmes et détourne des œuvres majeures. Le travail du caricaturiste Sylvain DonG, qui se décrit comme un OGMR ou Organisme Génétiquement Modifié à Roulettes. Avec humour, il dénonce les discriminations et la non-accessibilité des espaces publics. L’Atelier 17, service d’accueil de jour partage les œuvres de 12 artistes avec une déficience mentale légère ou modérée. Quatre poèmes imprégnés des valeurs sociales et altruistes de l’artiste Mustafa Kör sont à découvrir. Enfin, le projet Blind photo présente le travail photographique d’Adeline, Françoise, Isabelle et Laurence, toutes les quatre déficientes visuelles qui accompagnées par l’association Les amis des aveugles se sont perfectionnées à l’art de la photographie.

Informations pratiques

Du 22 octobre 2022 au 5 mars 2023

Durbuy History & Art Museum

Rue du Comte Théodule d’Ursel 21, 6940 Durbuy