Arsène Lupin : pourquoi son créateur Maurice Leblanc hésitait-il à sortir une suite au premier livre ?

Parmi les quotidiens et revues du 15 juillet 1905, on trouve le sixième numéro de la revue mensuelle Je sais tout. Et pour la première fois, les lecteurs français y découvrent le nom d’un personnage qui va devenir un mythe de la littérature grand public, du théâtre, puis de la télévision et du 7e art : Arsène Lupin. La nouvelle que publie la revue Je sais tout s’intitule L’Arrestation d’Arsène Lupin.

En ce début du XXe siècle, on se passionne pour les récits à énigmes : 40 ans auparavant, Emile Gaboriau a fait recette avec les enquêtes de son inspecteur Lecoq. Edgar Allan Poe a créé son détective amateur le chevalier Dupin. Et de 1887 à 1927, l’ombre de Sherlock Holmes rayonne sur le monde. La presse quotidienne déverse des litres d’hémoglobine qui ravissent un public avide de crimes macabres et de meurtres spectaculaires. Ce genre de faits divers fait frémir les lecteurs. Un tel enthousiasme n’a pas échappé à l’éditeur de presse Pierre Laffite. Il voit bien son ami Maurice Leblanc inventer un nouveau héros, aventureux, sympathique et rempli de mystères.

Et le succès ne se fait pas attendre : des milliers de lettres arrivent à la rédaction du mensuel de Pierre Laffite après la nouvelle de L’Arrestation d’Arsène Lupin. Le public exige rapidement une suite… mais Maurice Leblanc hésite…

Dans L’Heure H, retour sur l’invention et les raisons du succès d’un des personnages les plus populaires de la littérature, Arsène Lupin, le 'gentleman cambrioleur', aussi escroc que mondain.