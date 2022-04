Arsène Lupin : le voleur aux milles visages

Durant cette semaine de vacances de printemps, Gorian Delpâture et Julien Demeuse nous proposent une nouvelle série de portraits. Après les grands méchants de la fiction – 25 épisodes que vous pouvez toujours réécouter en podcast – ils vous s’intéresser cette semaine aux héros de fiction. Après les méchants, les gentils. Même si, pour ce premier épisode, ce héros de nouvelles est quand même hors-la-loi. Il est français, c’est un gentleman-cambrioleur. C’est Arsène Lupin.

Il est né en 1905 à Paris et il s'agit du plus célèbre des voleurs. Et sa première aventure commence mal. Il est emprisonné