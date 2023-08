Arsenal sur sa lancée, Liverpool en reconstruction, Man U rêve grand : qui peut priver Manchester City d’un nouveau titre en Premier League ?

Tottenham continue sa lente chute depuis le départ de Pochettino et vient de réaliser sa pire saison depuis 2009. Malgré les arrivées de plusieurs joueurs dont James Maddison, les Spurs ne sont plus dans la cour des grands et ne peuvent réellement espérer plus qu’une future qualification européenne. Surtout si Harry Kane finit par partir au Bayern Munich. Ange Postecoglou va avoir beaucoup de travail pour créer la surprise.

Sixième l’an dernier, Brighton ne pourra sans doute pas espérer plus cette saison avec le départ d’Alexis Mac Allister, d’autant qu’Aston Villa fait désormais partie des équipes qui comptent. Sous Unaï Emery, les Villains étaient la cinquième meilleure de Premier League et ont effectué un recrutement très intelligent avec Moussa Diaby, Pau Torres et Youri Tielemans. Faire mieux que la septième place de l’an dernier semble possible, beaucoup mieux, semble compliqué.