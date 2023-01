Arsenal se déplace à Tottenham : l’occasion de frapper un très grand coup chez son ennemi juré

En tête depuis la troisième journée, Arsenal a très vite suscité l’admiration Outre-Manche mais le scepticisme s’est aussi répandu concernant sa capacité à conserver sa forme avec l’équipe la plus jeune de l’élite et une inexpérience à ce niveau assez importante contrairement à Manchester City ou Liverpool.

Après cinq matches "abordables" pour débuter la saison, les Gunners étaient attendus sur la pelouse de Manchester United début septembre et se sont inclinés (3-1) malgré une prestation intéressante. "Fort contre les petits et faible contre les gros" disaient alors certaines mauvaises langues. Arsenal a répondu à cela ensuite en battant coup sur coup Tottenham et Liverpool avant de s’imposer à Chelsea. Le club allait-il pouvoir enchaîner après le Mondial ? Les Gunners ont remporté les deux matches qui ont suivi, contre West Ham et à Brighton. Les Canonniers peuvent-ils survivre à l’absence de Gabriel Jesus, blessé au Qatar ? Eddie Nketiah a prouvé que c’était bien le cas, marquant quatre buts en quatre matches après le tournoi mondial.

Oui, Arsenal a perdu deux points lors de la dernière journée contre Newcastle (0-0) mais parler d’un échec serait de l’exagération au vu de la rencontre proposée de part et d’autre. Sans oublier que les Magpies étaient troisièmes au classement. Il y a deux semaines, Arsenal avait su profiter du faux pas de Manchester City pour creuser l’écart en s’imposant à Brighton. Une victoire chez son ennemi ce dimanche lui permettrait de l’augmenter un peu plus, à un niveau encore jamais atteint cette saison. Un tel avantage serait-il décisif ? C’est tout de même un pas que nous ne franchirons pas.