Arsenal remporte son match de reprise face à Nottingham, Martinelli auteur d’un sublime assist

Vainqueur de Manchester City dans le Community Shield, Arsenal a remporté son match de reprise de la Premier League 2-1 face à Nottingham, samedi. Le coup d’envoi prévu à 13h30 a été repoussé de 30 minutes en raison d’un problème de billetterie à l’Emirates Stadium.

Pour l’occasion, Mikel Arteta a aligné trois recrues (Jurrien Timber, Delcan Rice et Kai Havertz) et a fait monter Leandro Trossard en cours de partie (73e). Pas de surprise à Nottingham où Orel Mangala, averti à la 80e et remplacé à la 90e+1, était titulaire.

Les Gunners, qui ont largement dominé la première période, ont fait le trou grâce à Eddie Nketiah (26e) et Bukayo Saka (32e), auteurs des deux premiers tirs cadrés de la rencontre. À noter le sublime assist de Gabriel Martinelli, auteur d’un geste technique remarquable pour servir Nketiah sur un plateau.

En seconde mi-temps, Arsenal a dicté le tempo sans se montrer véritablement menaçant alors que sur un contre lancé par Anthony Elanga, l’ancien joueur de Mouscron et de La Gantoise Taiwo Awoniyi a réduit le score pour Forest (82e, 2-1).